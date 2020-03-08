Нападающий «Сочи» Антон Заболотный опубликовал в своем Instagram шутливое видео, на котором он отказывается отвечать на вопросы журналистов.

На видеозаписи Заболотный проходит в микст-зону, и, обнаруживая, что там нет ни одного представителя СМИ, отмахивается и говорит: «Без комментариев, спасибо большое, без комментариев».

Напомним, в матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:0.

В составе хозяев по мячу забили Андрей Мостовой на 35-й минуте и Кирилл Заика с передачи Антона Заболотного на 63-й минуте встречи.

После 21 встречи команда Владимира Федотова занимает последнее, 16-е место, имея в активе 18 очков. Следующий матч сочинцы проведут 11 марта дома против «Оренбурга».