Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об увольнении Юрия Красножана с поста главного тренера из-за организации договорного матча.

По словам Смородской, увольнение Красножана очень тяжело далось, и это было одно из самых сложных решений. Экс-президент «Локомотива» отметила, что у нее были доказательства по матчу «Локомотив» — «Анжи», но она не скажет, какие. Однако Смородская считает, что не будь у нее серьезных доказательств, совет директоров не разрешил бы уволить Красножана.

«Я понимала, что прийти в РФС хоть сейчас, хоть тогда и сказать: «Какой кошмар творится», это смех. Все скажут: «Да с чего ты взяла, у нас все так прекрасно — судейство, график игр, все замечательно». Поэтому это смешно. А доказательства носили очень личный характер. Я предала их гласности там, где сидели люди, принимающие решения. Если бы я оставила эту ситуацию без внимания, это был бы сигнал для всех, что с клубом можно делать все что угодно. А так все поняли, что если будет договорняк, то я его раскрою», — сказала Смородская, слова которой приводит «Матч Премьер».

Отметим, после встречи между «Локомотивом» и «Анжи» Юрий Красножан был уволен с формулировкой «за упущения в работе». По мнению Смородской, именно тренер стал организатором поражения.