Ирландский боец UFC в легком весе Конор Макгрегор отреагировал на слова российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова, которые тот сказал Тони Фергюсону.

На пресс-конференции в Лас-Вегасе Хабиб заявил, что Фергюсон — американец, и вообще не может драться на улицах.

«Ты не знаешь, откуда я. Ты не знаешь, что творится в тех местах, откуда я. Тони, когда ты последний раз дрался на улице? Скажи людям. Ты думаешь, бой в клетке — это уличная драка? Я бы тебя сломал, если бы мы дрались на улице», — добавил россиянин.

В ответ на эти слова ирландец опубликовал в своем Twitter сообщение с кадром из видео, которое было снято во время нападения Макгрегора на автобус, внутри которого был Хабиб. Под кадром Конор подписал: «Уличная драка».