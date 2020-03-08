Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о самом обидном сорвавшемся трансфере времен ее работы в клубе.

По словам Смородской, это бельгиец Дрис Мертенс, который сорвался дважды. Смородская отметила, она уже подписала его, но трансфер сорвался, потому что пришел тренер Рафаэль Бенитес и отговорил Мертенса от ухода.

«Могла трясти договором, но понимала, что это бесполезно…» — сказала Смородская, слова которой приводит «Матч Премьер».

Экс-президент добавила, что «Локомотив» имел шанс подписать Лукаса Подольски, который был в Москве и подарил Смородской игровую футболку, однако в последний момент передумал.

Отметим, Ольга Смородская также рассказала об увольнении Юрия Красножана с поста главного тренера из-за организации договорного матча.