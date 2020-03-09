В Петербурге состоится матч 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги между местным «Зенитом» и бакширской «Уфой».

Встреча, которая будет проходить на стадионе «Газпром Арена», начнется в 19:00 по московскому времени.

Главный арбитром встречи выступит Алексей Сухой. За VAR отвечать будет Виталий Мешков.

Отметим, в данный момент команда Сергея Семака идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 46 очков после 20 матчей. Подопечные Вадима Евсеева располагаются на девятой позиции с 25 баллами после 20 игр.

Ране «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в рамках четвертьфинала Кубка России. Встреча проходила в Грозном, петербуржцы выиграли со счетом 2:1 в дополнительное время. В полуфинале сине-бело-голубым предстоит сыграть со «Спартаком».