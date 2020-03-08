Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви после поражения от «Сочи» поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом».

По словам Бикфалви, все знают, что «Зенит» — хорошая команда. Румын считает, что даже если у «Урала» есть один процент шанса, команда должна его использовать, а главное — это максимально отдаваться на поле.

«У нас есть задача, она ставится всегда перед началом сезона. Но мы далеки от нее. Остался шанс с Кубком. Важно выиграть в Ярославле», — сказал Бикфалви, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, в матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:0.

Игра «Урала» с «Зенитом» в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ состоится 14 марта в Санкт-Петербурге.