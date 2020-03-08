Адесанья победил Ромеро, Экхофф выиграла масс-старт в Нове-Место, «МЮ» победил «Манчестер Сити». Эти и другие новости — в дайджесте от Nevasport.

Адесанья защитил титул UFC в бою с Ромеро

В главном поединке вечера на турнире UFC 248 встретились чемпион среднего дивизиона новозеландец Исраэль Адесанья и кубинец Йоэль Ромеро. В со-главном бою вечера все пять раундов потребовалось, чтобы Вэйли Чжан защитила титул в минимальном весе против польки Йоанна Енджейчик.

Хабиб согласился на реванш с Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов согласен дать реванш Конору Макгрегору. Однако для этого ирландец и россиянин должны выиграть свои ближайшие бои.

Экхофф выиграла масс-старт в Нове-Место, Куклина — десятая

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место подводя масс-старты. Завершилась женская гонка с общего старта, в которой победила представительница Норвегии Тириль Экхофф.

Большунов выиграл королевский марафон в Холменколлене

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем королевского марафона классическим стилем на 50 километров. Гонка проходила в рамках тринадцатого этапа Кубка мира в Хольменколлене.

«Рубин» проиграл «Крыльям», Слуцкий не смог выиграть второй матч подряд

В матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:1.

«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой Лиге ВТБ

В рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ петербургский «Зенит» на выезде одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 84:67 (25:11, 23:26, 20:16, 16:14).

Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Нове-Место, Елисеев — 16-й

В чешском Нове-Место завершилась заключительная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира. Победу в мужском масс-старте одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе.

«Сочи» обыграл «Урал», одержав первую победу с сентября, Заболотный отдал передачу

В матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:0.

«Локомотив» обыграл «Ахмат» и вышел на второе место в РПЛ

В матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.

«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» и приблизил «Ливерпуль» к чемпионству

В матче 29-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:0.