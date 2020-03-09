Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, в чем заключается её секрет скорости в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове Место, Чехия.
«Спасибо Евгению Гараничеву за лыжи и всей сервис бригаде за суперлыжи и хорошее настроение. Мы можем бороться за высокие места, когда лыжи #пушкагонкасамолет», — написала Куклина в своем «Инстаграме» и выложила фото с сервисменами.
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В масс-старте в Нове Место Лариса Куклина заняла десятое место и совершила четыре промаха. Она показала одну из лучших скоростей по трассе.
Напомним, этап Кубка мира в Нове Место прошел без зрителей, поскольку в Европе продолжает активно распространяться коронавирус.
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