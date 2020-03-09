Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, в чем заключается её секрет скорости в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове Место, Чехия.

«Спасибо Евгению Гараничеву за лыжи и всей сервис бригаде за суперлыжи и хорошее настроение. Мы можем бороться за высокие места, когда лыжи #пушкагонкасамолет», — написала Куклина в своем «Инстаграме» и выложила фото с сервисменами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лара Куклина (@kuklinalara) 8 Мар 2020 в 9:18 PDT

В масс-старте в Нове Место Лариса Куклина заняла десятое место и совершила четыре промаха. Она показала одну из лучших скоростей по трассе.

Напомним, этап Кубка мира в Нове Место прошел без зрителей, поскольку в Европе продолжает активно распространяться коронавирус.