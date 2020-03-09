Организаторы турнира BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе сообщили о том, что турнир не состоится из-за масштабной эпидемии коронавируса во всем мире.

Заявление организаторов турнира появилось на официальном сайте. Директор соревнований Томми Хаас отметил, что здоровье и безопасность болельщиков, самих теннисистов, всех организаторов турнира стоит на первом месте.

«Мы очень разочарованы, что турнир не состоится», — сообщают организаторы. Турнир, как сообщается, отменен не полностью: возможно, он будет проведен в другие даты.

Старт турнира в Индиан-Уэллсе был запланирован на 12 марта. Для женщин этот турнир принадлежит к категории WTA Premier Mandatory, а для мужчин — ATP Tour Mastes 1000. Это одни из самых крупных соревнований в сезоне после Турниров большого шлема.