Старший тренер дистанционной группы в сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум высказался о лидере сборной России по лыжным гонкам Александре Большунове.

Слова Носсума приводит портал «Матч ТВ». По мнению тренера, чтобы обыгрывать Большунова, нужно находиться в отличной физической форме и быть максимально быстрым. В сборной Норвегии есть спринтеры, которые могут бороться с Большуновым в финишном спурте, однако они не тянут на дистанции.

«Большунов — идеальный лыжник, без слабых мест, я думаю, что он уж точно сильнейший дистанционный гонщик из тех, что я видел когда-либо», — сказал Носсум, отметив, что норвежец Йоханнес Клэбо, возможно, быстрее его, но недостаточно вынослив для дистанции в 50 километров.

Напомним, вчера, 8 марта, Александр Большунов выиграл марафон в Холменколлене.