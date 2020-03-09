Стало известно о том, что от коронавируса вылечился один из футболистов клуба итальянской серии С «Пьянезе». Об этом сообщил губернатор Тосканы Энрико Росси.

Слова чиновника приводит издание Virgilio. Росси заявил, что представители университетской больницы Сиены сообщили о полном отрицательном тесте 23-летнего футболиста. «Его выздоровление полное не только с клинической точки зрения, в течение нескольких дней у него больше не было симптомов, но и с вирусной», — сообщил губернатор региона.

Напомним, в «Пьянезе» коронавирусом заболели три человека из состава команды, а также один сотрудник клуба. На данный момент в Италии известно о более чем 7 тысячах зараженных коронавирусом, 366 человек скончались.