Личный тренер биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал о том, что его подопечный может пропустить остаток сезона на Кубке мира по биатлону.

Слова Касперовича цитирует портал Р-Спорт. «Возможно, Саша пропустит оставшиеся этапы Кубка мира. Он заболел, вопрос его участия стоит открытым», — сказал Касперович, добавив, что у Логинова нет никаких серьезных проблем, скорее всего, он заболел обычной простудой.

В ближайшее время врачи поставят Логинову диагноз и определят серьезность заболевания биатлониста.

Отметим, главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал пока лишь состав женской сборной на этап Кубка мира в Контиолахти, по составу мужской команды, возможно, есть вопросы. Пока Александр Логинов идет на 8-м месте в Кубке мира.