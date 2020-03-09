Тренер сборной России по лыжным гонкам, наставник Александра Большунова Юрий Бородавко высказал мнение о том, что королевский марафон в Холменколлене отменять нельзя.

Слова тренера Большунова цитирует агентство ТАСС. По мнению специалиста, королевский марафон в Холменколлене — это великая гонка, которая имеет огромную историю за собой, поэтому ее нельзя отменять.

«Тем спортсменам, которые ее не тянут, я бы посоветовал больше тренироваться, а не тянуть лыжный спорт назад к пионерским стартам», — сказал Бородавко.

Напомним, вчера, 8 марта, в королевском холменколленском марафоне победу одержал россиянин Александр Большунов. На финише он определил норвежца Симена Хегстада Крюгера, выиграв у соперника менее секунды.