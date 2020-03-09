Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю высказал мнение по поводу выступлений лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова.
Слова Сундбю цитирует портал VG.no.
«Он просто выигрывает все подряд», — сказал Сундбю, отметив, что в дистанционной гонке Большунова победить невозможно, хотя финн Ииво Нисканен и опередил его на несколько секунд на этапе Кубка мира в Лахти.
«Он на вершине каждый раз. Это очень впечатляет», — отметил норвежец.
Напомним, Александр Большунов вчера, 8 марта, одержал победу в королевском холменколленском марафоне на 50 километров. На финише он определил норвежца Симена Хегстада Крюгера, выиграв у соперника менее секунды. Отметим, марафон прошел при пустых трибунах из-за коронавируса.
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