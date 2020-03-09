Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю высказал мнение по поводу выступлений лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова.

Слова Сундбю цитирует портал VG.no.

«Он просто выигрывает все подряд», — сказал Сундбю, отметив, что в дистанционной гонке Большунова победить невозможно, хотя финн Ииво Нисканен и опередил его на несколько секунд на этапе Кубка мира в Лахти.

«Он на вершине каждый раз. Это очень впечатляет», — отметил норвежец.

Напомним, Александр Большунов вчера, 8 марта, одержал победу в королевском холменколленском марафоне на 50 километров. На финише он определил норвежца Симена Хегстада Крюгера, выиграв у соперника менее секунды. Отметим, марафон прошел при пустых трибунах из-за коронавируса.