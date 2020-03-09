Российский биатлонист Матвей Елисеев высказал мнение о своем участии в седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

Слова Елисеева цитирует портал «Матч ТВ». «Не стоит ли взять паузу? Будем с тренерами обсуждать. Но кто тогда будет бегать?», — сказал Елисеев, отметив, что у него было желание выступать, однако оно заканчивается довольно быстро.

В масс-старте на этапе в Нове-Место усложнился круг и расслабиться было негде, также Елисеев отметил, что скольжение по трассе было ужасным. «Что нужно, чтобы вернулся тот Елисеев, который в начале сезона всех радовал? Нужно вернуть начало сезона», — отметил спортсмен, добавив, что летом необходимо закладывать больше базы, чтобы хватало до последних этапов.

Напомним, Матвей Елисеев занял 16-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове Место.