Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине.

В своем «Инстаграме» Тутберидзе выложила фотографию со своими ученицами Камилой Валиевой и Дарьей Усачевой, которые завоевали медали ЮЧМ. «Чемпионат Мира среди юниоров 2020 года увенчал их сезон. Наши девочки смогли показать проделанную работу», — написала Тутберидзе в «Инстаграме».

Также Этери Тутберидзе высказалась по поводу дебютного выступления своей дочери Дианы Дэвис на юниорском чемпионате мира. «Я очень рада за прекрасный дебют Даши и Глеба», — написала Тутберидзе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) 7 Мар 2020 в 12:27 PST

Напомним, подопечная Этери Тутберидзе Камила Валиева выиграла золото ЮЧМ в женском катании, Дарья Усачева взяла серебро. Диана Дэвис/Глеб Смолкин финишировали пятыми в танцах на льду.