Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о том, как будет проводить подготовку к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Слова Клэбо цитирует портал NRK. По словам Клэбо, с сезона-2020/21 он будет тренироваться на большей высоте, чем раньше.

«Наш план – проводить больше времени на большой высоте. Это большое решение, но в этом году, возможно, стоит попробовать. Мы знаем, как обстоят дела в Пекине», — заявил лыжник, отметив, что без достаточных усилий его акклиматизация на Олимпиаде затянется. По мнению Клэбо, у него нет другого выбора.

«Чем скорее мы поднимемся наверх, тем лучше», – заключил Клэбо.

Напомним, лыжная трасса на Олимпиаде в Пекине будет располагаться на высоте 1700 м над уровнем моря. Игры стартуют 4 февраля 2022 года.