Российский биатлонист, чемпион мира Александр Логинов рассказал о своем состоянии после этапа Кубка мира по биатлону в Нове Место и ближайших пропусках новых этапов.

По словам Логинова в интервью «Матч ТВ», если физическое состояние не позволяет бороться, не помогут никакие лыжи. «Видимо, мой организм не готов сейчас переваривать такую нагрузку. Причина не в лыжах, а во мне: чувствуется слабость, скачет давление. Есть лёгкие проблемы со здоровьем», — сказал биатлонист, добавив, что в Осло он может не поехать не из-за отношения к нему норвежских болельщиков, а чтобы не причинить вреда здоровью.

Логинов добавил, что не может сказать точно, откуда взялось недомогание.

Напомним, на этапе КМ в Нове Место Логинов неудачно выступил в спринте, затем пропустил эстафету и снялся с масс-старта.