Российский биатлонист, чемпион мира Александр Логинов опроверг слухи о том, что он собирается пропустить этап Кубка мира в Холменколлене из-за поведения болельщиков.

«Мне нравится этап в Осло, там всегда много наших. Единственную причину, по которой могу не поехать, уже назвал», — сказал Логинов, отметив, что может не поехать в Осло исключительно из-за возможных проблем со здоровьем.

Логинов подчеркнул, что никогда и никому не говорил, что имеет проблемы с болельщиками, даже не обсуждал эту тему. «Реакция норвежского сектора в Антерсельве не может повлиять на моё решение выступать или не выступать в Осло», — сказал Логинов.

Напомним, на чемпионате мира Александр Логинов подвергся травле со стороны иностранных журналистов, биатлонистов и болельщиков.