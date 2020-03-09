Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер высказал свое мнение о россиянине Александре Большунове.

Слова Крюгера цитирует NRK. По словам лыжника, сложно придумать, что норвежская сборная может поделать с Большуновым. «Он один из тех, кто обладает высочайшей выносливостью, но в то же время невероятно хорош на финише», — сказал Крюгер.

По словам Крюгера, Большунов может как убежать от лучших спринтеров, так и обойти в спурте лучших дистанционных гонщиков, что и продемонстрировал этой зимой.

«Мы не можем сдаться в этой схватке. Не можем позволить русскому побеждать нас, как он делает в этом сезоне», – сказал Крюгер.

Напомним, Александр Большунов вчера, 8 марта, одержал победу в королевском холменколленском марафоне на 50 километров. На финише Большунов опередил Симена Крюгера.