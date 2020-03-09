Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своем отношении к коронавирусу и пропуске гонок на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место из-за недомоганий.

В интервью «Матч ТВ» Логинов рассказал, что отказался от бесед с журналистами на этапе Кубка мира в Нове Место, поскольку опасается заражения. По мнению биатлониста, в такой ситуации лучше страховать себя по максимуму.

«У меня нет коронавируса. Но сейчас не знаешь, откуда ждать беды. Не стоит рисковать, даже если вероятность заболеть одна десятая процента», — сказал Логинов.

Напомним, гонки на этапе Кубка мира в Нове Место прошли без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Александр Логинов на этом этапе участвовал только в спринте.