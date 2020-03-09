Российский биатлонист Александр Логинов высказался о своей допинговой дисквалификации и отношения иностранных биатлонистов к его прошлому.

По словам Логинова в интервью «Матч ТВ», сейчас еще не пришло время для того, чтобы открыться на тему допинга. Биатлонист отметил, что после всех историй на ЧМ в Италии в его голове слишком много мыслей, которые не хочется ворошить.

«Я ненавижу иглы в вене и презираю всю эту тему», — отметил Логинов, добавив, что не все знают его хорошо, как человека. По словам Логинова, есть друзья и знакомые, которые знают, какой он на самом деле.

«Они меня поддерживают. Их мнение для меня важнее», — сказал биатлонист.

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце Александр Логинов неоднократно подвергался травле со стороны биатлонистов, журналистов и болельщиков.