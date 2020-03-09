Петербургский «Зенит» объявил цвета формы на матч с «Уфой» в рамках 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет сегодня, 9 марта, на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

Соответствующее фото появилось в официальном «Твиттере» команды. Игру против «Уфы» команда Сергея Семака проведет в лазурном, домашнем комплекте.

Напомним, сейчас «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России по футболу, команда набрала за 20 туров 46 очков и опережает ближайшего преследователя — ФК «Краснодар» — на 8 баллов. В предыдущем туре команда Семака сыграла вничью с «Локомотивом».

Начало встречи «Зенита» и «Уфы» назначено на 19:00 по московскому времени. Перед игрой в рамках фан-променада пройдет презентация женской команды «Зенит».