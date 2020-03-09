Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» провел дезинфекцию стадиона перед матчем с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Информацию об этом сообщает издание L`Equipe. Во время массовой дезинфекции стадиона сотрудники обработали все помещения, а также лестница, пандусы, эскалаторы. Причина дезинфекции — угроза распространения коронавируса в Европе. «ПСЖ» не хочет проводить игру без зрителей, поэтому решил предпринять свои меры.

В понедельник, 9 марта, пройдет совещание, на котором могут рассмотреть вопрос о проведении матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен Жермен» — «Боруссия» без зрителей. Также допускается вариант с переносом матча.

Игра между «ПСЖ и «Боруссией» запланирована на среду, 11 марта. По итогам первого матча «Боруссия» на своем поле победила со счетом 2:1.