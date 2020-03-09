Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, в чем она спрогрессировала в текущем сезоне.

Слова Куклиной приводит портал «Матч ТВ». Как отметила биатлонистка, в этом году она действительно совершила большую прибавку в функциональной подготовке. «Подтянули ход с Виталием Норицыным, но работать есть над чем. Надо решать проблемы со стрельбой, та, что есть, далеко не моя. Так нельзя стрелять», — отметила Куклина.

По словам Куклиной, на оставшихся этапах Кубка мира надо работать и бороться. Сама трасса биатлонистке больше подходит в Осло.

Напомним, в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове Место Лариса Куклина стала десятой. Биатлонистка показала хороший ход по дистанции, став 8-й по скорости, однако она совершила четыре промаха.