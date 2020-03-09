Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказала свое мнение о ситуации с распространением коронавируса по миру.

В интервью «Матч ТВ» Малкин отметил, что коронавирус — это глобальная проблема, которая решается на государственном уровне. «Это совсем не смешно. Ну, а что тут сделаешь? Стараюсь меньше бывать в массовом скоплении людей. На концерты не хожу», — отметил хоккеист, добавив, что он проветривает дом и принимает витамины.

«Надеюсь, иммунитет меня не подведет. Никто не застрахован, никто этого не хочет», — отметил Малкин, добавив, что вакцину, скорее всего, найдут нескоро, однако люди как-нибудь справятся с этим.

Напомним, по всему миру из-за коронавируса отменяются многие спортивные мероприятия, также соревнования проходят без зрителей. В Канаде был отменен женский чемпионат мира по хоккею.