Фестиваль лыжного спорта в городе Пересвет «Гонка Легкова 2020» были отменены из-за плохого состояния трассы.

Лыжная гонка должна была пройти 14 и 15 марта в Московской области, однако сегодня, 9 марта, о ее полной отмене сообщили организаторы в «Инстаграме» соревнований. Причины отмены фестиваля — погодные условия и неудовлетворительное состояние трассы из-за теплой зимы. Участникам будет осуществлен частичный возврат взносов.

Ранее этот фестиваль рекламировали такие знаменитые спортсмены, как организатор гонки, олимпийский чемпион Александр Легков, лыжники Сергей Устюгов, Петтер Нортуг, биатлонист Антон Шипулин. Сергей Устюгов мог пропустить спринт-тур в Канаде в Кубке мира по лыжам, поскольку он приходился на одни даты с гонкой Александра Легкова.