Международная федерация хоккея не рассматривает вариант с переносом чемпионата мира 2020 года среди мужских команд из Швейцарии в Россию в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщил вице-президент IIHF Калерво Куммола.

Слова Куммолы цитирует агентство ТАСС. По словам вице-главы IIHF, федерация получила предложение о проведении турнира в России, а также в Финляндии в связи с эпидемией коронавируса. Сейчас идея с переносом турнира не рассматривается.

«Это очень плохая ситуация для Швейцарии, но мы не можем поехать в Россию, если не получится организовать турнир в Швейцарии», — сообщил Куммола. По его словам, решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2020 года будет принято до 20 апреля.

Турнир в Швейцарии стартует 8 мая.