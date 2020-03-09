Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных рассказала о том, какое имя получил ее сын, рождение которого она скрывала продолжительное время.

Фигуристка в интервью журналу Hello говорила о том, что два дня ее ребенок жил без имени. «Мы по-разному назвали малыша и смотрели на его реакцию. Когда сказали «Мир» – он откликнулся», — сказала фигуристка.

Отцом ребенка Ильиных стал ее молодой человек, артист балета Сергей Полунин. Сейчас фигуристка находится в Майами, там прошли и роды первенца — в январе 2020 года.

О рождении ребенка Елена Ильиных официально объявила только в марте этого года, однако в прессе и ранее появлялись слухи о том, что фигуристка находится в положении. Эту информацию сообщала, например, Наталья Бестемьянова.