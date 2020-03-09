Французский клуб «Пари Сен-Жермен» и дортмундская «Боруссия» вынуждены будут провести матч 1/8 финала Лиги чемпионов без зрителей. Информацию об этом сообщили в управлении полиции Парижа.

Ранее «Пари Сен-Жермен» провел полную дезинфекцию помещений стадиона «Парк де Пренс», понадеявшись, что эта мера предосторожности поможет провести матч со зрителями. Однако полиция Парижа объявила о закрытии матча после проведения совещания. Причина — угроза распространения коронавируса, которым во Франции больны уже более 1200 человек.

В первом матче, прошедшем в Дортмунде, «Боруссия» победила со счетом 2:1, автором победного дубля стал Эрлинг Холланд.

Без зрителей может пройти и другой матч 1/8 финала Лиги чемпионов — велика вероятность закрытия матча «Барселона» — «Наполи».