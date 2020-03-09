Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу выступления сборной России на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

Слова Губерниева приводит портал «Чемпионат». По словам комментатора, позитивом этапа стал Карим Халили, бежавший последний этап мужской эстафеты. «Помните, как Шипулин одно время боялся бегать последний этап? Новое поколение не из таких», — отметил Губерниев.

Также Губерниев не понимает, зачем в команде находится Евгений Гараничев, если он в такой форме. «Он явно занимает чьё-то место. Лучше взять кого-то из молодых», — сказал комментатор, отметив, что стоит больше прислушиваться к Хованцеву с точки зрения методики тренировок.

Напомним, на этапе Кубка мира в Нове Место Россия вновь не завоевала ни одной медали, в женской эстафете на последнем этапе упустили бронзу, в мужской — серебро.