Российский лыжник Александр Бессмертных рассказал о том, почему его партнер по сборной Александр Бессмертных пропустил лыжный марафон в Холменколлене.

Слова Бессмертных приводит портал «Спорт-Экспресс». По словам лыжника, это обычное дело, когда спортсмен набирает форму, то становится уязвимым для любых вирусов. «Андрюха простыл, или может где-то продуло. Приехал сюда с соплями и не побежал гонку», — сказал Бессмертных.

По мнению лыжника, никакого коронавируса у Ларькова нет. «Сейчас просто тема такая: если человек начал кашлять — то все, это коронавирус. Ларьков уже, наверное, дома даже сдал на него анализы», — заключил Бессмертных.

Отметим, королевский марафон в Холменколлене как у мужчин, так и у женщин прошел без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.