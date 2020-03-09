Российский лыжник Александр Бессмертных высказал свое мнение о лидере сборной России Александре Большунове, который накануне выиграл марафон в Холменколлене.

«Саша, конечно, уникум. Он ни на что не распыляется, живет только лыжами, зациклен на спорте», — сказал Бессмертных в интервью порталу «Спорт-Экспресс».

По словам Бессмертных, Большунов сильно прибавил в коньковом ходе и уезжает в таких гонках даже от норвежцев, которые считаются эталоном этого стиля. «Я очень за Большунова рад, здорово, что у нас в стране появился такой гонщик», — сказал лыжник.

Напомним, Александр Большунов сейчас лидирует в общем зачете Кубка мира, опережая ближайших преследователей более, чем на 400 очков. В текущем сезоне он стал победителем многодневки «Тур де Ски».