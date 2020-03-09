Московский ЦСКА потерпел поражение от «Ростова» со счетом 3:2. Встреча проходила в рамках в 21-го тура чемпионата России в Ростове-на-Дону.

ЦСКА остался в меньшинстве уже на двадцатой минуте матче — Ильзат Ахметов в своей штрафной завали соперника и судья показал ему красную карточку за фол последней надежды. Роман Еременко пенальти реализовать не сумел — Игорь Акинфеев угадал направление удара.

На 31-й минуте Агнор Сигурдссон открылся счет после ошибки Байрамяна. В начале второго тайме ЦСКА остался в девять человек: фол допустил Вадим Карпов в своей штрафной. Пенальти реализовал Ивелин Попов. Через десять минут Павел Мамаев, не игравший больше года, отправил в ворота своего бывшего клуба второй мяч.

На 77-й минуте ЦСКА сравнял счет, поскольку ростовчанин Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота. В концовке москвичи могли сравнять счет, но Федор Чалов не смог переиграть с пенальти Сергея Песьякова.