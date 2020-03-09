Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:2). «Ростов» победил большую часть матча проведя на два игрока больше ЦСКА. Карпин остался недоволен.

Тренер «Ростова» отметил, что у него есть понимание, почему получилась такая нервная концовка и он скажет футболистам.

«Игра — катастрофа. С «Ахматом» сыграли здорово. Сегодня 25 минут до удаления — хорошо, потом — катастрофа.

Отметим, что победа позволила «Ростову» оторваться от ЦСКА в таблице и выйти на второе место. У команды Валерия Карпина 38 очков.