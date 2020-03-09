Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков дал совет биатлонисту Александру Логинову в связи с ситуацией с обыском его номера.

По словам Легкова, он до конца не вникал, но понял, что Логинов отказался от последней гонки из-за бессонной ночи и переживаний. Легков пожелал Логинову не думать о том, что надо заканчивать. Нужно выдохнуть и не делать ничего сгоряча, ведь закончить карьеру непросто.

Легков объяснил, что думать об этом нельзя, поскольку жизнь вне спорта намного сложнее. В обычной жизни придется ходить на работу, кормить семью, покупать продукты, пытаясь найти время на тренировки.

«Когда всю жизнь отдаёшь спорту и даёшь себе большие нагрузки, то резко бросить не получится. Это серьёзно может сказаться на сердце. Тебе придётся тренироваться всю жизнь ради здоровья. Нюансов много. Но ему нужно стиснуть зубы и бегать дальше», – цитирует Легкова Sport24.

Отметим, что Логинов пропускал несколько гонок на чешском этапе Кубка мира в Нове Место.