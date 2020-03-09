В Краснодаре завершился важный матч с точки зрения турнирного раслада — в рамках Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» встречался с ЦСКА. Матче завершился победой армейцев в «Баскет Холле» со счетом 77:71.

Хозяева вели игру большую часть матча, но ЦСКА прибавил в самый нужным момент, выиграв четвертую четверть.

Самыми результативными игроками встречи стали игроки «Локомотива» Мантас Калниетис и Уилл Каммингс, которые по 17 очков. У армейцев больше всех набрал защитник Майк Джеймс, у которого 16 очков.

ЦСКА продлил победную серию в чемпионате до пяти матчей кряду. Москвичи занимают второе место в турнирной таблице, отставая лидера «Химок». «Локомотив-Кубань» проиграл во второй раз подряд, но сохранил за собой третью строчку в таблице.