Чемпион мира среди юниоров Дмитрий Рылов поговорил о любимой музыке, также пояснил, чем для него крут Оксимирон. Напомним, фигурист выступает в паре с Аполлинарией Панфиловой.

По словам фигуриста, у него самого любимого музыканта. Рылов слушает ту музыку, которая нравится на данный момент.

«Могу в течение двух недель слушать одно и то же, а через месяц уже об этом забыть. То есть я буду продолжать слушать, но это будет уже не то. Обычно это случается, когда выходит какой-то новый альбом», — приводит слова Рылова Sport 24.

Также Рылов объяснил, чем его привлекает Оксимирон. Да, он проиграл Гнойному, но то, что сделал Мирон для культуры — это факто. По мнению Рылова, никто столько не делал.