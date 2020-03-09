Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль подвел итоги матча с красноярским «Енисеем». «Зенит» уверенно выиграл гостевой матч со счетом 85:67.

По словам Паскуаля, «Зениту» удлось хорошо завершить эту неделю, ведь три матча в неделю играть тяжело.

«Мы хорошо начали встречу, заработали преимущество, это и помогло нам в дальнейшем обрести уверенность. С преимуществом играть намного проще. Рад, что удалось победить в важнейшем матче», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Следующий матч «Зенит» проведет 13 марта — в гостях сыграет против французского АСВЕЛа в рамках Евролиги. Начало матча в 22:45.