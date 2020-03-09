«Зенит» определился со стартовым составом в матче против «Уфы». Сергей Семак сделал ряд изменений по сравнению с игрой против «Локомотива» в чемпионате и в Кубке России с «Ахматом».

В воротах сыграет сыграет Андрей Лунев. На правом фланге обороны — Вячеслав Караваев. Слева в обороне — Дуглас Сантос. Пара центральных защитников — Йордан Осорио и Ярослав Ракицкий. Бранислав Иванович пропускает матч из-за перебора желтых карточке.

В центре полузащиты выйдут Магомед Оздоев и Вильмар Барриос. По краям атаки Малком и Юрий Жирков. В центре нападения Артем Дзюба и Эмильяно Ригони.

Встреча «Зенита» и «Уфы» стартует в 19.00 на «Газпром-Арене».