Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева организовала ледовое шоу в Санкт-Петербурге «Горячий лед». В ходе представления Туктамышева выступила в паре со своим тренером Алексеем Мишины, который накануне отпраздновал свой 79 день рождения.

Ранее Туктамышева отмечала, что не хотела бы выступать в парном катании. Елизаветау «доверит себя никакому мужчине».

Отметим, что шоу Туктамышевой проходит в «Юбилейном». Помимо чемпионки мира, в программе заявлены другие известные фигуристы — Михаил Коляда, Макар Игнатов, Станислава Константинова, Дмитрий Алиев, а также пары — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Мишина и Александр Галямов.