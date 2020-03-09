На стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге начался матч 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уфой».

Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице с 46 очками. «Уфа» находится на девятом месте с 25 баллами.

В матче первого круга «Уфа» обыграла «Зенит» со счетом 1:0. В этой игре не мог руководить своей командой Сергея Семак из-за одноматчевой дисквалификации.

В матче с «Уфой» в основу «Зенита» вернулся Артем Дзюба, пропускавший матчи из-за травмы. Также в составе Йордан Осори, который заменяет дисквалифицированного Бранислава Ивановича в центре обороны. Сердар Азмун находится в запаса, в стартовый состав попал Эмильяно Ригони, отличившийся в матче Кубка России.