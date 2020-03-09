В игре 21-го тура РПЛ «Спартак» встречался на своем поле с «Краснодаром». Матч на стадионе «Открытие Арена» в Москве завершился победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в составе «Краснодара» забил Арин, удачно исполнивший одиннадцатиметровый удар на 71-й минуте встречи. В дополнительное время был удален полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

«Краснодар» набрал 41 очков и поднялся на чистое второе место в турнирной таблице РПЛ. У команды Мурада Мусаева 11 матчей подряд без поражений. Московский «Спартак» с 25 очками остался на десятом месте.

В следующем туре «Краснодар» дома сыграет с «Сочи» 15 марта, а «Спартак» проведёт гостевую встречу с «Оренбургом».