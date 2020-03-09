Фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, объявившие о завершении своей карьеры, приняли участие в ледовом шоу Елизаветы Туктамышевой. Победители зимней Универсиады в Красноярске-2019 выступили в шоу «Горячий лед» со своим номером под музыку из фильма «Кто подставил кролика Роджера».

Ранее на льду появилась сама Туктамышева. Фигуристка выступила с парным номером, где ее партнером выступил ее тренер Алексей Мишин, которому накануне исполнилось 79 лет.

Отметим, что шоу Туктамышевой проходит в «Юбилейном». Помимо чемпионки мира и пары Попова-Мозгов, в программе заявлены другие известные фигуристы — Михаил Коляда, Макар Игнатов, Станислава Константинова, Дмитрий Алиев, а также пары — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галямов.