Французский разыгрывающий «Зенита» Эндрю Альбиси высказался о дебютном сезона в составе «Зенита» в Евролиге.

По словам первого номера, «Зенит» — это та команда, которая хочет расти из года в год. Альбиси отметил, что сложно требовать от коллектива в первый сезон Евролиги большого количества побед, но с каждым матчем команда прибавляет.

«Для меня ситуация складывается так же: это мой первый год в клубе, первый год в России, первый год в Евролиге. Я расту вместе с командой, и я готов это делать и дальше. Разве не так должно быть?» – цитирует Альбиси «Известия».

29-летний Альбиси перебрался в «Зенит» из клуба испанского «МораБанк Андорра». Его соглашение с петербургским клубом рассчитан на один сезон.