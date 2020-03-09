В Петербурге продолжается матч 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уфой». После первого тайма на табло безголевая ничья — 0:0.

«Уфа» лидирует в матче по количеству созданных голевых моментов. Команда Вадима Евсеева придумала два эпизода у ворота Андрея Лунева. Один из них был у Бизяка — мяч чудом не влетел в ворота петербуржской команды. У «Зенита» из явных моментов был только эпизод с участием Артема Дзюбы.

Зато «Зенит» лидирует по проценту владения мячом — команда Сергея Семака находилась в атаке 79% игрового времени. Также «Зенит» подал два угловых, а «Уфа» ни одного.

«Зенит» упирается в плотную обороны «Уфы». Ситуацию могут изменит замены: в запасе у Семака есть Дриусси и Азмун.