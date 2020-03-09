Перед матчем 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уфой» петербургским клуб отметил десятилетие сотрудничества со своим техническим спонсором компанией NIKE.

Футболисты «Зенита» вышли на поле в десяти разных майках, каждая из которых была с 2010 по 2020 годы. Впервые в «найке» «Зенит» появился на поле 21 марта 2010 года.

За период сотрудничества с «найком» «Зенит» выиграл девять титулов, среди которых чемпионство 2010, 2011/12, 2015/16 и 2018/19.

Сделав памятную фотографию, игроки «Зенит» переоделись в форму этого сезона.