Чемпионат мира по фигурному катанию находится под угрозой из-за коронавируса. Министр здравоохранения Квебека Даниэль Макканн не исключил варианта с отменой турнира, который должен состояться в Монреале с 16 по 22 марта.

По словам Макканна, это решение находится на уровне правительства, гражданской и общественной безопасности.

«Мы оцениваем всю эту ситуацию, но мы прекрасно понимаем, что нам нужно быстро принять решение», — приводит слова Макканн Радио Канада.

Напомним, что 7 марта из-за риска с распространением коронавируса был отменен женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Канаде.