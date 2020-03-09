Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев рассказал, каково ему было выступать на шоу Елизаветы Туктамышевой «Горячий лед».

По словам Мозалева, ему было тяжеловато после дороги с Таллина, но он все равно получил прекрасные эмоции. Мозалев рассказал, что он приехал в три часа дня и дома еще не был.

«Все было круто, публика очень хорошо приветствовала. Очень нравится выступать при такой аудитории», — приводит слова Мозалева Sport 24.

Мозалев рссказал, что за пару дней до юниорского чемпионата мира, который был для Мозалева победным, россиянин заболелв. Однако это помогло — отдохнул и набрался сил.