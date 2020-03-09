На «Газпром-Арене» в Петербурге завершилась игра 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уфой». Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

«Уфа» предложила команде Сергея Семака закрытый футбол. Тем не менее, в первом тайме гости имели больше возможности выйти вперед.

После перерыва Семак заменил Ригони на Азмуна. Вскоре на поле появился Дриусси, заменивший из-за лимита Дугласа Сантоса. Под конец на замену вышел Александр Ерохин. Именно последний имел возможность принести «Зениту» победу, не использовав три голевых момента.

«Зенит» во втором матче подряд играет безголевую ничью на своем поле. Отрыв от «Краснодара», идущим вторым, сократился до шести очков.